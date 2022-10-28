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28 октября, 18:23

Минюст внёс в список физлиц-иноагентов Наталью Синдееву и Екатерину Котрикадзе

Минюст обновил список физлиц-иноагентов, теперь в перечень также входят основательница "Дождя"* Наталья Синдеева** и журналисты Екатерина Котрикадзе** и Владимир Роменский**. Об этом свидетельствуют данные обновлённого реестра.

Кроме того, в список попали политолог Тарас Березовец**, блогер Иван Яковина** и адвокат Михаил Беньяш**. Указывается, что все они осуществляли политическую деятельность, а иностранным источником финансирования значится Украина.

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Ранее Лайф рассказывал, что журналист Михаил Зыгарь* признан СМИ-иноагентом. В реестре на сайте Минюста РФ он занял 195-ю строчку.


* Включены в реестр СМИ-иноагентов.

**Внесены в реестр физлиц-иноагентов.

Обложка ©

ТАСС / Вадим Тараканов, © T.me / k_kotrikadze

Варвара Романова
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