Минюст внёс в список физлиц-иноагентов Наталью Синдееву и Екатерину Котрикадзе

Минюст обновил список физлиц-иноагентов, теперь в перечень также входят основательница "Дождя"* Наталья Синдеева** и журналисты Екатерина Котрикадзе** и Владимир Роменский**. Об этом свидетельствуют данные обновлённого реестра.

Кроме того, в список попали политолог Тарас Березовец**, блогер Иван Яковина** и адвокат Михаил Беньяш**. Указывается, что все они осуществляли политическую деятельность, а иностранным источником финансирования значится Украина.

Ранее Лайф рассказывал, что журналист Михаил Зыгарь* признан СМИ-иноагентом. В реестре на сайте Минюста РФ он занял 195-ю строчку.

