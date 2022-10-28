В подмосковном Дмитрове прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв в районе объездной дороги произошёл в подмосковном Дмитрове. Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры с места происшествия, на них видны две вспышки, а за ними — поднимающийся чёрный столб дыма.

Кадры взрыва в подмосковном Дмитрове. Видео © Telegram / ЧП Дмитров

Пока официальных сообщений о случившемся нет. При этом стоит отметить, что сразу же после происшествия местные жители стали жаловаться, что во многих домах отключилось электричество. Также без света остались многие улицы города. По мнению очевидцев, взрыв мог произойти на подстанции из-за короткого замыкания.