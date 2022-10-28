В центре Гамалеи предупредили о передаче смертельного вируса от "зомби-голубей" к человеку

Вирус, который превращает голубей в зомби с искорёженной шеей, представляет опасность не только для жителей Великобритании, но и для всего человечества, включая, конечно же, россиян. Соответствующее заявление сделал руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко.

Специалист отметил, что парамиксовирус может распространиться так же быстро, как и коронавирус. При этом не стоит забывать, что многие инфекции, носителями которых являются животные или птицы, крайне патогенны для человека.

"Парамиксовирусы — очень известные два вируса. Выявили их не так давно в Австралии и Юго-Восточной Азии. Называются они вирус Нипах и вирус Хендра. Это вирусы и летучих мышей, и вирусы, которые поражают лошадей и человека, у которых наблюдается очень тяжёлые, часто смертельные заболевания", — рассказал эксперт в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Бутенко отметил, что животные и птицы также могут являться разносчиками неизвестных заболеваний. Учёный связывает активное появление новых штаммов вирусов с влиянием деятельности людей.