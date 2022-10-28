Daily Mail: Украинка обвинила в рабстве приютившую её британку после просьбы мыть посуду

Беженка с Украины обвинила в современном рабстве жительницу Великобритании, которая приютила её вместе с дочерью. Оказалось, что британка всего лишь попросила гостей мыть посуду. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошёл в городе Акфилд. Там 42-летняя Ханна Дебенхэм, работающая специалистом Национальной службы здравоохранения по охране психического здоровья, приняла у себя беженцев с условием, что украинка будет работать няней.

Британка рассказала, что первые два месяца всё было в порядке, но постепенно женщины начали конфликтовать. В частности, беженка не мыла за собой посуду, что не устраивало хозяйку дома. Доходило до того, что "гостья" брала чистый стакан каждый раз, когда ей нужно было выпить воды.

Пытаясь решить проблему, украинке рассказали, как пользоваться посудомоечной машиной, но ситуация не изменилась. И это не единственная причина конфликта. В какой-то момент "гостья" устроила скандал из-за того, что хозяйка дома отказалась отвезти её на встречу.

"Она захлопнула передо мной дверь. И я просто подумала: "Ого, как она может так со мной обращаться?" — рассказала Дебенхэм.

Ситуация накалилась, когда украинка провожала сына британки в школу. Ребёнок захотел в туалет, на что женщина отправила его в ближайшее поле. Этот случай окончательно подорвал доверие хозяйки дома, и она попросила беженку съехать. Тогда та обратилась в полицию и сообщила, что её держали в рабстве.

Британка была под следствием два месяца и назвала это худшим опытом в своей жизни. В итоге женщину отпустили, поскольку не нашлось ни одного доказательства её вины.