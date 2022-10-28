Семеро рабочих пилорамы погибли в страшном ДТП с бензовозом под Белгородом

Семь человек погибли, ещё как минимум трое пострадали в страшной аварии при столкновении двух автомобилей в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"На данный момент известно о семи погибших и трёх пострадавших. Бригады скорой медицинской помощи выехали на место. Вся необходимая медицинская помощь будет оказана", — написал он в телеграм-канале.

По предварительный данным, рабочие пилорамы возвращались со смены домой. Пассажирская "газель" столкнулась со стоящим на обочине бензовозом. Гладков дал поручение заместителю Владимиру Базарову при содействии сотрудников ГИБДД как можно скорее выяснить обстоятельства произошедшего.