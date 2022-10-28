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28 октября, 17:10

Премьер Италии Мелони потребовала, чтобы к ней в новой должности обращались в мужском роде

Новый премьер-министр Италии Джорджа Мелони потребовала, чтобы к ней в новой должности обращались в мужском роде. Об этом говорится в письме, направленном в министерства и другие учреждения государства.

Согласно документу, главу правительства стоит называть "синьор председатель Совмина" — так должность звучала изначально. Причём в официальных бумагах ещё прописывается "почтенный/почтенная" Джорджа Мелони, что, как правило, относится к депутатам нижней палаты парламента.

Добавим, что Мелони ранее уже не соглашалась с переводом наименований должностей из мужского рода в женский. Считается, что это принижает человека. Однако позицию нового премьера Италии не приняли её коллеги-женщины.

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Ранее Лайф писал, что итальянцы разозлились на нового премьера Италии Джорджу Мелони после её ответа президенту Украины Владимиру Зеленскому о поддержке Киева. Комментаторы поделились негодованием прямо под постом главы правительства в "Твиттере".

Обложка ©

Getty Images / Archivio Massimo Di Vita / Massimo Di Vita

Никита Осипов

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