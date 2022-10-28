Премьер Италии Мелони потребовала, чтобы к ней в новой должности обращались в мужском роде
Новый премьер-министр Италии Джорджа Мелони потребовала, чтобы к ней в новой должности обращались в мужском роде. Об этом говорится в письме, направленном в министерства и другие учреждения государства.
Согласно документу, главу правительства стоит называть "синьор председатель Совмина" — так должность звучала изначально. Причём в официальных бумагах ещё прописывается "почтенный/почтенная" Джорджа Мелони, что, как правило, относится к депутатам нижней палаты парламента.
Добавим, что Мелони ранее уже не соглашалась с переводом наименований должностей из мужского рода в женский. Считается, что это принижает человека. Однако позицию нового премьера Италии не приняли её коллеги-женщины.
Ранее Лайф писал, что итальянцы разозлились на нового премьера Италии Джорджу Мелони после её ответа президенту Украины Владимиру Зеленскому о поддержке Киева. Комментаторы поделились негодованием прямо под постом главы правительства в "Твиттере".
Getty Images / Archivio Massimo Di Vita / Massimo Di Vita