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28 октября, 16:46

Сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с командой Таджикистана

В РФС подтвердили договорённость о проведении товарищеского матча со сборной Таджикистана

Сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с командой Таджикистана. Встреча состоится 17 ноября в Душанбе, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Игра в прямом эфире будет транслироваться на телеканале "Матч ТВ", начало запланировано на 18:00 по московскому времени. Ранее в СМИ также появилась информация о том, что 20 ноября подопечные Валерия Карпина могут в товарищеской игре встретиться со сборной Узбекистана. Однако пока данную информацию в РФС не подтвердили.

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Ранее ФИФА и УЕФА вынесли решение о запрете участия сборных России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах. Таким образом, мужская национальная команда прекратила борьбу за попадание на ЧМ-2022 в Катаре, а также не сыграет в Лиге наций и на Евро-2024.

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Сайт РФС

Наталья Исакова

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