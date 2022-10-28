Сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с командой Таджикистана
В РФС подтвердили договорённость о проведении товарищеского матча со сборной Таджикистана
Сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с командой Таджикистана. Встреча состоится 17 ноября в Душанбе, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Игра в прямом эфире будет транслироваться на телеканале "Матч ТВ", начало запланировано на 18:00 по московскому времени. Ранее в СМИ также появилась информация о том, что 20 ноября подопечные Валерия Карпина могут в товарищеской игре встретиться со сборной Узбекистана. Однако пока данную информацию в РФС не подтвердили.
Ранее ФИФА и УЕФА вынесли решение о запрете участия сборных России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах. Таким образом, мужская национальная команда прекратила борьбу за попадание на ЧМ-2022 в Катаре, а также не сыграет в Лиге наций и на Евро-2024.
Сайт РФС