Сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с командой Таджикистана

Игра в прямом эфире будет транслироваться на телеканале "Матч ТВ", начало запланировано на 18:00 по московскому времени. Ранее в СМИ также появилась информация о том, что 20 ноября подопечные Валерия Карпина могут в товарищеской игре встретиться со сборной Узбекистана. Однако пока данную информацию в РФС не подтвердили.