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28 октября, 15:58

Фигуристка Загитова сняла видео с больничной койки

Фигуристка Загитова рассказала, что попала в больницу с отравлением

Олимпийская чемпионка 2018 года, фигуристка Алина Загитова оказалась в больнице из-за отравления. Об этом сама спортсменка написала в телеграм-канале.

"Я отравилась. Но ничего серьёзного, поэтому не переживайте. Сейчас мне уже намного лучше!" — отметила Загитова.

Фигуристка Загитова оказалась под капельницей после отравления. Видео © Telegram / Алина Загитова

Отметим, что накануне, 27 октября, она опубликовала видео с больничной койки. На кадрах видно, что спортсменка лежит под капельницей. Фанаты тут же стали засыпать её вопросами, желая узнать, что случилась, а также желали ей здоровья.

Загитова поблагодарила каждого, кто интересовался её состоянием, и подчеркнула, что поддержка людей помогла скорее поправиться.

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Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Никита Осипов

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