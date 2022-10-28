Фигуристка Загитова сняла видео с больничной койки
Фигуристка Загитова рассказала, что попала в больницу с отравлением
Олимпийская чемпионка 2018 года, фигуристка Алина Загитова оказалась в больнице из-за отравления. Об этом сама спортсменка написала в телеграм-канале.
"Я отравилась. Но ничего серьёзного, поэтому не переживайте. Сейчас мне уже намного лучше!" — отметила Загитова.
Фигуристка Загитова оказалась под капельницей после отравления. Видео © Telegram / Алина Загитова
Отметим, что накануне, 27 октября, она опубликовала видео с больничной койки. На кадрах видно, что спортсменка лежит под капельницей. Фанаты тут же стали засыпать её вопросами, желая узнать, что случилась, а также желали ей здоровья.
Загитова поблагодарила каждого, кто интересовался её состоянием, и подчеркнула, что поддержка людей помогла скорее поправиться.
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ТАСС / Дмитрий Феоктистов