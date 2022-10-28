Фитнес-тренер Малахова раскрыла пять способов избавиться от боли после тренировок

Боль в мышцах после тренировки не зависит от уровня подготовки, частоты занятий и используемого веса в тренажёрке. И хотя многие спортсмены руководствуются принципом "не болит — значит, схалтурил", фитнес-тренер Вера Малахова предупреждает: каждый организм уникален и по-разному реагирует на нагрузку.

Специально для Лайфа она дала пять советов, как избавиться от боли в мышцах после тренировок.

1. Массаж.

После любой физической нагрузки чувствуется усталость. Поэтому расслаблять тело при помощи массажа — обязательно, и желательно не реже одного раза в неделю. Слушайте своё тело, и оно вам подскажет, если есть необходимость прибегать к услугам массажиста чаще.

2. Баня.

Баня тоже поможет снизить мышечную усталость, что приведёт к абсолютному расслаблению, а значит, и снижению болевых ощущений.

3. Разминка и заминка.

Мышцы необходимо растягивать, чтобы снимать напряжение, поэтому обязательно разминаться до и после тренировки.

4. Йога.

Идеально, если занятия спортом будут в комплексе с йогой.

5. Питьевой режим.

Очень важно пить достаточное количество воды — полтора-два литра в день.