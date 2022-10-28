Фитнес-тренер Малахова раскрыла пять способов избавиться от боли после тренировок
Боль в мышцах после тренировки не зависит от уровня подготовки, частоты занятий и используемого веса в тренажёрке. И хотя многие спортсмены руководствуются принципом "не болит — значит, схалтурил", фитнес-тренер Вера Малахова предупреждает: каждый организм уникален и по-разному реагирует на нагрузку.
Специально для Лайфа она дала пять советов, как избавиться от боли в мышцах после тренировок.
1. Массаж.
После любой физической нагрузки чувствуется усталость. Поэтому расслаблять тело при помощи массажа — обязательно, и желательно не реже одного раза в неделю. Слушайте своё тело, и оно вам подскажет, если есть необходимость прибегать к услугам массажиста чаще.
2. Баня.
Баня тоже поможет снизить мышечную усталость, что приведёт к абсолютному расслаблению, а значит, и снижению болевых ощущений.
3. Разминка и заминка.
Мышцы необходимо растягивать, чтобы снимать напряжение, поэтому обязательно разминаться до и после тренировки.
4. Йога.
Идеально, если занятия спортом будут в комплексе с йогой.
5. Питьевой режим.
Очень важно пить достаточное количество воды — полтора-два литра в день.
А ранее фитнес-блогер Мария Лёгенькая опровергла пять главных мифов о последствиях тренировок. И самый первый из них гласит, что большие веса сделают человека качком. В беседе с Лайфом специалист напомнила, что женщины часто боятся из-за этого заниматься с большими весами, а вот мужчины, наоборот, стремятся к этому.
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