Головин разочарован ничьей в матче "Монако" с "Ференцварошем" Черчесова

Полузащитник "Монако" Александр Головин назвал неплохой игру с "Ференцварошем" (1:1) в пятом туре Лиги Европы, однако разочарован результатом. Его слова приводит "Спорт-Экспресс".

"Получилась неплохая игра. И мы, и они действовали на хороших скоростях, была достаточно высокая интенсивность", — сказал футболист.

По словам Головина, есть определённое разочарование от того, что не удалось выиграть матч, ведь "Монако" много времени провёл в атаке, неплохо комбинировал и вёл в счёте. С другой же стороны, обратил внимание хавбек, соперник играл дома.