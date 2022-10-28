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28 октября, 14:18

Головин разочарован ничьей в матче "Монако" с "Ференцварошем" Черчесова

<p>Обложка © <a href="https://www.asmonaco.com/en/as-monaco-draw-on-course-knockouts/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> ФК "Монако"</p>

Обложка © Сайт ФК "Монако"

Полузащитник "Монако" Александр Головин назвал неплохой игру с "Ференцварошем" (1:1) в пятом туре Лиги Европы, однако разочарован результатом. Его слова приводит "Спорт-Экспресс".

"Получилась неплохая игра. И мы, и они действовали на хороших скоростях, была достаточно высокая интенсивность", — сказал футболист.

По словам Головина, есть определённое разочарование от того, что не удалось выиграть матч, ведь "Монако" много времени провёл в атаке, неплохо комбинировал и вёл в счёте. С другой же стороны, обратил внимание хавбек, соперник играл дома.

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Теперь "монегаски" постараются сохранить второе место в таблице перед последним матчем в группе и выйти в плей-офф. 3 ноября "Монако" сыграет с клубом "Црвена Звезда".

Ранее Лайф рассказывал, что Головин открыл счёт голам за "Монако" в текущем сезоне чемпионата Франции. По итогам встречи с "Реймсом" (3:0) он был признан лучшим игроком.

Артур Лапсаков

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