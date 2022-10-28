"Был готов к любому повороту": Футболист Билялетдинов рассказал о поездке в военкомат

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов рассказал, как после получения повестки в рамках частичной мобилизации отправился в военкомат. По его словам, там всё прошло спокойно: местные сотрудники сверили данные 37-летнего спортсмена и отпустили домой. Об этом Билялетдинов сообщил в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

"Сразу обратил внимание, что фамилия написана с ошибкой, но адрес-то мой. Деваться некуда — на следующий день отправился в военкомат. Там всё спокойно прошло. Сверили данные, которые давно не обновлял, и через сорок минут отпустили", — сказал он.

Спортсмен также отметил, что был в тот момент "готов к любому повороту", даже взял с собой кнопочный телефон, ведь в первые дни после объявления частичной мобилизации была "полная неразбериха". По словам Билялетдинова, сегодня никто не застрахован от призыва. Сам же спортсмен подчеркнул, что бежать в другие страны не собирается, поскольку любит свою страну.

"Если скажут: "Иди служить", — пойду. Других вариантов нет", — заключил он.