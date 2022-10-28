Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что его удивляют жалобы европейцев, которые "не могут жить без газа", но собирались прийти к "зелёной" экономике. Слова главы МИД Незалежной приводит испанская газета Mundо.

"Когда я слышу некоторые вещи из Европы, что они не могут жить без газа или бензина, на ум мне приходит только один вопрос. Каковы были ваши планы по превращению вашей экономики в зелёную? Какие у вас были идеи по замене газа или нефти?" — возмутился Кулеба.

При этом он подчеркнул, что вышеуказанные вопросы всегда остаются без какого-либо ответа. По мнению министра, страны Европы сейчас попросту находятся в замешательстве.