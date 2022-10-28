Кулеба признался, что его удивляют жалобы европейцев, которые "не могут жить без газа"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что его удивляют жалобы европейцев, которые "не могут жить без газа", но собирались прийти к "зелёной" экономике. Слова главы МИД Незалежной приводит испанская газета Mundо.
"Когда я слышу некоторые вещи из Европы, что они не могут жить без газа или бензина, на ум мне приходит только один вопрос. Каковы были ваши планы по превращению вашей экономики в зелёную? Какие у вас были идеи по замене газа или нефти?" — возмутился Кулеба.
При этом он подчеркнул, что вышеуказанные вопросы всегда остаются без какого-либо ответа. По мнению министра, страны Европы сейчас попросту находятся в замешательстве.
А ранее экс-глава чешской газовой компании Prazska plynarenska Павел Янечек заявил, что Европа не сможет найти альтернативу газу из РФ. Он считает, что компенсировать отсутствие российских энергоресурсов не поможет и топливо из Норвегии и США. Кроме того, по его словам, дефицит газа из РФ может попросту привести к распаду Чехии.
ТАСС / Lev Radin / Pacific Press / ZUMA