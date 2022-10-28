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28 октября, 14:02

Кулеба посетовал на поддержку России странами Латинской Америки и Африки

Украина собирается изменить отношение стран Латинской Америки и Африки к России, сообщил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

"Сейчас мы собираемся сосредоточиться на Латинской Америке, чтобы показать ей истинное лицо России <...> Нам очень важно предложить альтернативное видение", — сказал он в интервью испанской газете Mundo.

По словам Кулебы, в Латинской Америке и во многих африканских странах исторически сложилось положительное отношение к России ещё с советских времён. Однако Россия — это не Советский Союз, добавил украинский министр, именно это Киев намерен им объяснить.

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"Когда я впервые в истории украинской дипломатии был в турне по Африке, в одной африканской стране мне сказали, что Россия играет очень важную роль в развитии Африки", — добавил Кулеба.

Ранее Кулеба заявил о беспокойстве после заявлений республиканцев о сокращении помощи Украине. Напомним, выборы в Палату представителей состоятся в США в ноябре.

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Twitter / Dmytro Kuleba

Артур Лапсаков

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