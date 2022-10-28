Казанского маньяка приговорили к пожизненному сроку за убийства и изнасилования

Верховный суд Татарстана приговорил к пожизненному сроку 50-летнего жителя Казани за серийные убийства, совершённые с 2009 по 2017 год. Об этом сообщает прокуратура республики.

Установлено, что жертвами маньяка стали молодая женщина и две несовершеннолетние девушки. Четверым потерпевшим удалось выжить, двоим из них были причинены тяжёлые травмы. Вину подсудимый признал в полном объёме.

Как уточнили в Следственном комитете, установить преступника удалось в ходе проверки по федеральной базе данных геномной информации найденных на месте убийства 30-летней женщины вещественных доказательств. Они, указали в ведомстве, полностью совпали с биологическими следами горожанина, ранее изъятыми у него правоохранителями при проверке на причастность к совершению другого преступления.