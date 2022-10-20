В Подмосковье 16-летняя студентка отбилась от одноглазого маньяка, откусив ему язык
16-летняя студентка смогла отбиться от насильника в окрестностях деревни Райки Московской области, откусив ему язык. Инцидент, как сообщает МК, произошёл вечером 19 октября.
Маньяк набросился на девушку, когда она шла от автобусной остановки. По её словам, он был азиатской внешности и с медицинской повязкой на глазу. В момент нападения студентка начала сопротивляться, повалила преступника на землю и прикусила ему язык. После этого она сбежала с места происшествия. Позднее правоохранители там обнаружили фрагменты языка.
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