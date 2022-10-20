В Подмосковье 16-летняя студентка отбилась от одноглазого маньяка, откусив ему язык

Маньяк набросился на девушку, когда она шла от автобусной остановки. По её словам, он был азиатской внешности и с медицинской повязкой на глазу. В момент нападения студентка начала сопротивляться, повалила преступника на землю и прикусила ему язык. После этого она сбежала с места происшествия. Позднее правоохранители там обнаружили фрагменты языка.