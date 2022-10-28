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28 октября, 13:50

Историк указал на нежелание европейцев и американцев воевать "из-за какой-то Украины"

Историк Смолин: Дело Украины так и не стало делом жителей Европы и США

Воевать с Россией из-за "какой-то Украины" на Западе не хотят. Там всё чаще отказываются от военной службы в связи с украинским конфликтом, заявил историк, публицист, кандидат исторических наук, член Союза писателей России Михаил Смолин.

Он считает, что европейцы не готовы отдавать жизнь за брюссельских бюрократов и американских стратегов. По словам Смолина, в США только 9% молодых людей желают служить в армии.

"Дело Украины так и не стало делом граждан ЕС и США. И западным политикам стоит осознать истину, что после растраты всех украинских людских ресурсов других у них не будет и конфликт закончится крахом украинской государственности", — отметил историк в беседе с РИА ФАН.

Он также рассказал о том, что из-за украинского конфликта число нежелающих служить растёт и в Германии. За последнее время количество отказников там выросло в четыре раза, добавил публицист. Смолин заключил, что участие Запада в конфликте влияет на формирование у руководства РФ более жёсткой и последовательной линии.

Ряды немецкой армии начали редеть на фоне ситуации на Украине

Ряды немецкой армии начали редеть на фоне ситуации на Украине

Ранее военный историк Юрий Кнутов заявил, что на данный момент главной задачей для РФ является удержание региона и сдерживание натиска украинских военных, чтобы сохранить жизни местному населению и измотать противника.

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Getty Images / dimid_86

Илья Суриков

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