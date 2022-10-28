Историк указал на нежелание европейцев и американцев воевать "из-за какой-то Украины"

Воевать с Россией из-за "какой-то Украины" на Западе не хотят. Там всё чаще отказываются от военной службы в связи с украинским конфликтом, заявил историк, публицист, кандидат исторических наук, член Союза писателей России Михаил Смолин.

Он считает, что европейцы не готовы отдавать жизнь за брюссельских бюрократов и американских стратегов. По словам Смолина, в США только 9% молодых людей желают служить в армии.

"Дело Украины так и не стало делом граждан ЕС и США. И западным политикам стоит осознать истину, что после растраты всех украинских людских ресурсов других у них не будет и конфликт закончится крахом украинской государственности", — отметил историк в беседе с РИА ФАН.

Он также рассказал о том, что из-за украинского конфликта число нежелающих служить растёт и в Германии. За последнее время количество отказников там выросло в четыре раза, добавил публицист. Смолин заключил, что участие Запада в конфликте влияет на формирование у руководства РФ более жёсткой и последовательной линии.