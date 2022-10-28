Путин: Главные задачи сейчас — это подготовка и экипировка мобилизованных

Экипировка, подготовка и слаживание мобилизованных являются самыми главными задачами на данный момент. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.

Путин рассказал о главных задачах в Российской армии. Видео © LIFE

"На сегодняшний день самое главное — это экипировка, подготовка, слаживание. И всё, что связано с тем, чтобы люди чувствовали себя уверенно, если потребуется принимать участие непосредственно в боевых действиях", — отметил глава государства.

Кроме того, российский лидер потребовал усовершенствовать работу военкоматов и сделать необходимые выводы с учётом опыта частичной мобилизации. Президент подчеркнул, что данная деятельность связана со взаимодействием с региональными органами власти и должна быть выполнена на современном уровне. Причём Верховный главнокомандующий заметил, что проблемы, которые возникли в начале мобилизации, были неизбежны.