Путин: Главные задачи сейчас — это подготовка и экипировка мобилизованных
Экипировка, подготовка и слаживание мобилизованных являются самыми главными задачами на данный момент. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.
Путин рассказал о главных задачах в Российской армии. Видео © LIFE
"На сегодняшний день самое главное — это экипировка, подготовка, слаживание. И всё, что связано с тем, чтобы люди чувствовали себя уверенно, если потребуется принимать участие непосредственно в боевых действиях", — отметил глава государства.
Кроме того, российский лидер потребовал усовершенствовать работу военкоматов и сделать необходимые выводы с учётом опыта частичной мобилизации. Президент подчеркнул, что данная деятельность связана со взаимодействием с региональными органами власти и должна быть выполнена на современном уровне. Причём Верховный главнокомандующий заметил, что проблемы, которые возникли в начале мобилизации, были неизбежны.
Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин выразил благодарность всем причастным к организации частичной мобилизации. Об этом он сказал на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
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