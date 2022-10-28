ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 октября 2022, 14:34
4972

Путин призвал отправлять на передовую только хорошо подготовленных бойцов

Отправлять на передовую нужно только хорошо подготовленных бойцов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

"Собственно говоря, 41 тысяча [человек] действует в составе боевых подразделений. А все остальные так или иначе до сих пор проходят боевую подготовку?" — задал вопрос глава государства, заслушав доклад.

Шойгу подтвердил слова президента, уточнив, что подготовке уделяется особое, отдельное внимание, потому что направлять надо подготовленных, обученных, оснащённых бойцов.

"Отлично. Абсолютно [согласен]. Так и надо делать", — согласился с ним Путин.

Шойгу заявил, что в войска были направлены более 1300 чиновников разного уровня
Шойгу заявил, что в войска были направлены более 1300 чиновников разного уровня

Напомним, на встрече Шойгу доложил Путину о завершении набора граждан по частичной мобилизации. Установленное задание в 300 тысяч человек выполнено, указал министр. Президент в свою очередь поблагодарил всех, кто организовывал эти мероприятия.

BannerImage

Telegram-канал Минобороны РФ

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Сергей Шойгу
  • Путин
  • Частичная мобилизация
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar