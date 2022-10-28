Путин призвал отправлять на передовую только хорошо подготовленных бойцов
Отправлять на передовую нужно только хорошо подготовленных бойцов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.
"Собственно говоря, 41 тысяча [человек] действует в составе боевых подразделений. А все остальные так или иначе до сих пор проходят боевую подготовку?" — задал вопрос глава государства, заслушав доклад.
Шойгу подтвердил слова президента, уточнив, что подготовке уделяется особое, отдельное внимание, потому что направлять надо подготовленных, обученных, оснащённых бойцов.
"Отлично. Абсолютно [согласен]. Так и надо делать", — согласился с ним Путин.
Напомним, на встрече Шойгу доложил Путину о завершении набора граждан по частичной мобилизации. Установленное задание в 300 тысяч человек выполнено, указал министр. Президент в свою очередь поблагодарил всех, кто организовывал эти мероприятия.
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