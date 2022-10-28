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Регион
Опубликовано 28 октября 2022, 14:30
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Чеченский командир Чабаев призвал безработную молодёжь встать на защиту Родины

Безработная чеченская молодёжь должна поддержать бойцов – участников спецоперации на Украине и встать на защиту Родины. Такое заявление в видеообращении сделал замкомандира батальона "Ахмат-1" Управления Росгвардии по Чеченской Республике Бислан Чабаев.

"Вы должны поддержать наших братьев и защищать свою Родину вместо того, чтобы спать", сказал он на видео, которое в телеграм-канале опубликовал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

В посте под видео Дудаев подчеркнул, что чеченские бойцы обращаются к молодым жителям республики, которые "растрачивают свою жизнь попусту, не делая ничего полезного для блага общества". Они считают, что никто не должен оставаться в стороне в тот момент, когда вся Россия объединилась против врага. По словам министра, сегодня военные из Чечни защищают право исповедовать свою религию, а также соблюдать национальные традиции и обычаи, рискуют жизнью ради мира на земле.

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ТАСС / Елена Афонина

Евгения Колесникова
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