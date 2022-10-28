Чеченский командир Чабаев призвал безработную молодёжь встать на защиту Родины

"Вы должны поддержать наших братьев и защищать свою Родину вместо того, чтобы спать", — сказал он на видео, которое в телеграм-канале опубликовал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

В посте под видео Дудаев подчеркнул, что чеченские бойцы обращаются к молодым жителям республики, которые "растрачивают свою жизнь попусту, не делая ничего полезного для блага общества". Они считают, что никто не должен оставаться в стороне в тот момент, когда вся Россия объединилась против врага. По словам министра, сегодня военные из Чечни защищают право исповедовать свою религию, а также соблюдать национальные традиции и обычаи, рискуют жизнью ради мира на земле.