Чеченский командир Чабаев призвал безработную молодёжь встать на защиту Родины
Безработная чеченская молодёжь должна поддержать бойцов – участников спецоперации на Украине и встать на защиту Родины. Такое заявление в видеообращении сделал замкомандира батальона "Ахмат-1" Управления Росгвардии по Чеченской Республике Бислан Чабаев.
"Вы должны поддержать наших братьев и защищать свою Родину вместо того, чтобы спать", — сказал он на видео, которое в телеграм-канале опубликовал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
В посте под видео Дудаев подчеркнул, что чеченские бойцы обращаются к молодым жителям республики, которые "растрачивают свою жизнь попусту, не делая ничего полезного для блага общества". Они считают, что никто не должен оставаться в стороне в тот момент, когда вся Россия объединилась против врага. По словам министра, сегодня военные из Чечни защищают право исповедовать свою религию, а также соблюдать национальные традиции и обычаи, рискуют жизнью ради мира на земле.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что при обстреле в Херсонской области погибло 23 чеченских бойца. При этом 58 человек получили ранения, им выплатят по три миллиона рублей.
ТАСС / Елена Афонина