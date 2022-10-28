Свыше трёх миллионов британцев из-за кризиса перестали покупать мыло и дезодорант

Около 3,2 миллиона британцев из-за выросших трат на продукты и отопление не могут позволить себе купить мыло, дезодорант, стиральный порошок и другие средства гигиены. Об этом свидетельствуют результаты опроса благотворительной организации Hygiene Bank и аналитической компании YouGov.

Согласно итогам проведённого исследования, тысячи британцев из-за невозможности приобрести такие товары попросту начали стесняться ходить на работу. Так, некоторые респонденты заявили, что моют голову только раз в неделю, тогда как ранее делали это, к примеру, через день. Ещё 30% женщин отметили, что перестали покупать гигиенические средства, а четверть опрошенных пожаловались на то, что им не хватает денег даже на туалетную бумагу. В то же время некоторые жители Соединённого Королевства начали разбавлять водой гели для душа.

"Приходится покупать более дешёвые товары. Я разбавляю шампунь и кондиционер, добавляя воду", — отметила одна из участниц опроса, в котором приняли участие 2200 британцев.