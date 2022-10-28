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28 октября, 14:28

Шойгу заявил, что в войска были направлены более 1300 чиновников разного уровня

В рамках частичной мобилизации в Вооружённые силы России было направлено более 27 тысяч предпринимателей и свыше 1300 представителей органов исполнительной власти разного уровня. Об этом доложил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"В ходе частичной мобилизации было направлено в войска более 1300 представителей органов исполнительной власти разного уровня, свыше 27 тысяч предпринимателей", — сказал Шойгу.

По словам министра, 13 тысяч человек, не дожидаясь повесток, изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев. Глава военного ведомства уточнил, что средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет.

Путин поблагодарил всех, кто организовывал частичную мобилизацию

Путин поблагодарил всех, кто организовывал частичную мобилизацию

Напомним, на встрече Шойгу доложил Путину о завершении набора граждан по частичной мобилизации. Установленное задание в 300 тысяч человек выполнено, указал министр.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков

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