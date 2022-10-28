Шойгу заявил, что в войска были направлены более 1300 чиновников разного уровня

В рамках частичной мобилизации в Вооружённые силы России было направлено более 27 тысяч предпринимателей и свыше 1300 представителей органов исполнительной власти разного уровня. Об этом доложил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"В ходе частичной мобилизации было направлено в войска более 1300 представителей органов исполнительной власти разного уровня, свыше 27 тысяч предпринимателей", — сказал Шойгу.

По словам министра, 13 тысяч человек, не дожидаясь повесток, изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев. Глава военного ведомства уточнил, что средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет.