Вассерман объяснил, почему не надо отменять новогодние гулянья
Вассерман: Отмена новогодних гуляний станет доказательством нашей слабости
В России не нужно отменять традиционное празднование Нового года, в противном случае это станет доказательством слабости. Об этом заявил депутат Госдумы РФ, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.
"Если мы откажемся праздновать Новый год, это фактически значит, что мы признаём себя слишком слабыми. И это уже будет ощущением нашего поражения", — отметил парламентарий в беседе с Ura.ru.
Вассерман подчеркнул, что категорически не поддерживает решение некоторых региональных чиновников сократить траты на новогодние мероприятия. Он также добавил, что значительная часть информационной войны против РФ как раз и нацелена на убеждение россиян в том, что у них якобы всё плохо, однако в действительности это далеко не так.
Напомним, власти Санкт-Петербурга, Калуги и Нижнего Новгорода решили отменить новогодние мероприятия, а сэкономленные средства направить на сборы добровольцев и мобилизованных, отправляющихся в зону СВО, а также на обеспечение льгот их семьям. Аналогичное решение приняли также в Томске. При этом в Мосгордуме пока не обсуждали вопрос, касающийся возможной отмены новогодних мероприятий, но если такие предложения поступят, парламентарии их рассмотрят. В Министерстве обороны выступили против отмены новогодних мероприятий в регионах.
ТАСС / Владимир Гердо