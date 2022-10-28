Вассерман объяснил, почему не надо отменять новогодние гулянья

В России не нужно отменять традиционное празднование Нового года, в противном случае это станет доказательством слабости. Об этом заявил депутат Госдумы РФ, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.

"Если мы откажемся праздновать Новый год, это фактически значит, что мы признаём себя слишком слабыми. И это уже будет ощущением нашего поражения", — отметил парламентарий в беседе с Ura.ru.