Долгожданный отпуск стал последним для жительницы Ирландии из-за чашки кофе
Путешественница из Ирландии скончалась из-за аллергии на кофе во время отпуска в Японии
20-летняя путешественница из Ирландии Айка Дохени скончалась из-за чашки кофе во время долгожданного отпуска в Японии. Как уточняет The Daily Mail, девушка поехала в Страну восходящего солнца, чтобы встретиться с родственниками. В гостях у близких девушка выпила бодрящий напиток, приготовленный на соевом молоке, после чего у неё началась серьёзная аллергическая реакция.
По данным СМИ, пострадавшей сразу же сделали укол адреналина, чтобы избежать анафилактического шока. В больнице её поместили в отделение интенсивной терапии. У японских врачей получилось стабилизировать состояние туристки, поэтому они решили, что её можно перевезти на родину с помощью спецборта. Но в Ирландии состояние пострадавшей ухудшилось, она скончалась.
Ранее Лайф писал, что более 70 пожилых туристов из Испании отравились лазаньей, приехав на отдых на север Италии. По информации издания il Messaggero, путешественники заселились в один из отелей в провинции Варезе.
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