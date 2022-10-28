Долгожданный отпуск стал последним для жительницы Ирландии из-за чашки кофе

20-летняя путешественница из Ирландии Айка Дохени скончалась из-за чашки кофе во время долгожданного отпуска в Японии. Как уточняет The Daily Mail, девушка поехала в Страну восходящего солнца, чтобы встретиться с родственниками. В гостях у близких девушка выпила бодрящий напиток, приготовленный на соевом молоке, после чего у неё началась серьёзная аллергическая реакция.

По данным СМИ, пострадавшей сразу же сделали укол адреналина, чтобы избежать анафилактического шока. В больнице её поместили в отделение интенсивной терапии. У японских врачей получилось стабилизировать состояние туристки, поэтому они решили, что её можно перевезти на родину с помощью спецборта. Но в Ирландии состояние пострадавшей ухудшилось, она скончалась.