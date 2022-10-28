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28 октября, 14:05

Долгожданный отпуск стал последним для жительницы Ирландии из-за чашки кофе

Путешественница из Ирландии скончалась из-за аллергии на кофе во время отпуска в Японии

20-летняя путешественница из Ирландии Айка Дохени скончалась из-за чашки кофе во время долгожданного отпуска в Японии. Как уточняет The Daily Mail, девушка поехала в Страну восходящего солнца, чтобы встретиться с родственниками. В гостях у близких девушка выпила бодрящий напиток, приготовленный на соевом молоке, после чего у неё началась серьёзная аллергическая реакция.

По данным СМИ, пострадавшей сразу же сделали укол адреналина, чтобы избежать анафилактического шока. В больнице её поместили в отделение интенсивной терапии. У японских врачей получилось стабилизировать состояние туристки, поэтому они решили, что её можно перевезти на родину с помощью спецборта. Но в Ирландии состояние пострадавшей ухудшилось, она скончалась.

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Ранее Лайф писал, что более 70 пожилых туристов из Испании отравились лазаньей, приехав на отдых на север Италии. По информации издания il Messaggero, путешественники заселились в один из отелей в провинции Варезе.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

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