РБК: Собчак не является фигурантом дела о вымогательстве
Журналистка Ксения Собчак на данный момент не является подозреваемой по уголовному делу о вымогательстве, по которому проходят её коммерческий директор Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника.
"К ней претензий нет. Она здесь [в деле о вымогательстве] ни при чём", — цитирует издание знакомого с обстоятельствами дела источника.
Напомним, 26 октября в подмосковном доме журналистки и телеведущей Ксении Собчак прошли обыски. А днём ранее её коммерческий директор Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский были задержаны по обвинению в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Оба арестованы до 24 декабря. Сама Собчак уехала из России в Литву через Белоруссию по израильскому паспорту. В МВД РФ сообщили, что журналистка не уведомляла о получении гражданства Израиля, хотя закон к этому обязывает.
ТАСС / Гавриил Григоров