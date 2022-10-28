РБК: Собчак не является фигурантом дела о вымогательстве

Журналистка Ксения Собчак на данный момент не является подозреваемой по уголовному делу о вымогательстве, по которому проходят её коммерческий директор Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника.