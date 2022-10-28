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28 октября, 14:20

Путин поблагодарил всех, кто организовывал частичную мобилизацию

Президент России Владимир Путин выразил благодарность всем причастным к организации частичной мобилизации. Об этом он сказал на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

"Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в этой большой работе", — сказал российский лидер после доклада главы Минобороны.

Путин также отметил, что на первом этапе возникали определённые сложности, что, наверное, было неизбежно, ведь в нашей стране давно не проводилось подобных мероприятий. Однако всё равно необходимо сделать выводы.

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Ранее Лайф рассказывал, что Шойгу доложил Путину о завершении набора граждан по частичной мобилизации. По его данным, в зону спецоперации отправлено 82 тысячи человек, из них 41 тысяча действует в составе боевых подразделений.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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