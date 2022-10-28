Путин поблагодарил всех, кто организовывал частичную мобилизацию
Президент России Владимир Путин выразил благодарность всем причастным к организации частичной мобилизации. Об этом он сказал на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
"Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в этой большой работе", — сказал российский лидер после доклада главы Минобороны.
Путин также отметил, что на первом этапе возникали определённые сложности, что, наверное, было неизбежно, ведь в нашей стране давно не проводилось подобных мероприятий. Однако всё равно необходимо сделать выводы.
Ранее Лайф рассказывал, что Шойгу доложил Путину о завершении набора граждан по частичной мобилизации. По его данным, в зону спецоперации отправлено 82 тысячи человек, из них 41 тысяча действует в составе боевых подразделений.