Путин поблагодарил всех вступивших в ряды Вооружённых сил РФ
Президент России Владимир Путин поблагодарил всех мобилизованных и добровольцев, которые пополнили ряды Вооружённых сил РФ. Такое заявление он сделал в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.
"Хочу поблагодарить всех, кто вступил в ряды вооружённых сил. Хочу сказать им спасибо за верность долгу, за патриотизм, за твёрдую решимость защищать нашу страну, защищать Россию, а значит, свой дом, свою семью, наших граждан, наших людей", — сказал он, попросив передать эти слова в войска.
Ранее Лайф рассказывал, что Шойгу доложил Путину о завершении набора граждан по частичной мобилизации. По его данным, в зону спецоперации уже отправлено 82 тысячи человек, из них 41 тысяча действует в составе боевых подразделений.