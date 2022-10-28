Путин поблагодарил всех вступивших в ряды Вооружённых сил РФ

Президент России Владимир Путин поблагодарил всех мобилизованных и добровольцев, которые пополнили ряды Вооружённых сил РФ. Такое заявление он сделал в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.

"Хочу поблагодарить всех, кто вступил в ряды вооружённых сил. Хочу сказать им спасибо за верность долгу, за патриотизм, за твёрдую решимость защищать нашу страну, защищать Россию, а значит, свой дом, свою семью, наших граждан, наших людей", — сказал он, попросив передать эти слова в войска.