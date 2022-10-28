Шойгу назвал число добровольцев, направленных в войска в рамках частичной мобилизации
Шойгу: Добровольцами в войска в рамках частичной мобилизации направились 13 тысяч человек
Тринадцать тысяч человек было направлено в войска в рамках частичной мобилизации в качестве добровольцев. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время доклада президенту России Владимиру Путину.
"13 тысяч граждан, не дожидаясь повесток, изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев", — сказал глава Минобороны.
Ранее Лайф рассказывал, что Шойгу доложил Путину о завершении набора граждан по частичной мобилизации. По его данным, в зону спецоперации отправлено 82 тысячи человек, из них 41 тысяча действует в составе боевых подразделений.
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