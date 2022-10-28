Шойгу назвал число добровольцев, направленных в войска в рамках частичной мобилизации

Тринадцать тысяч человек было направлено в войска в рамках частичной мобилизации в качестве добровольцев. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время доклада президенту России Владимиру Путину.

"13 тысяч граждан, не дожидаясь повесток, изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев", — сказал глава Минобороны.