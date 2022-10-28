НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 октября, 14:32

Шойгу назвал число добровольцев, направленных в войска в рамках частичной мобилизации

Шойгу: Добровольцами в войска в рамках частичной мобилизации направились 13 тысяч человек

Тринадцать тысяч человек было направлено в войска в рамках частичной мобилизации в качестве добровольцев. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время доклада президенту России Владимиру Путину.

"13 тысяч граждан, не дожидаясь повесток, изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев", — сказал глава Минобороны.

Путин поблагодарил всех, кто организовывал частичную мобилизацию

Путин поблагодарил всех, кто организовывал частичную мобилизацию

Ранее Лайф рассказывал, что Шойгу доложил Путину о завершении набора граждан по частичной мобилизации. По его данным, в зону спецоперации отправлено 82 тысячи человек, из них 41 тысяча действует в составе боевых подразделений.

Обложка ©

Getty Images / Stringer / Anadolu Agency

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров