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Опубликовано 28 октября 2022, 14:39
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Шойгу: Проблемы с довольствием и снабжением военнослужащих уже решены

На начальном этапе частичной мобилизации действительно были проблемы со снабжением и довольствием призывников, но на сегодняшний день все трудности решены. Соответствующее заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"На начальном этапе были проблемы со снабжением, разными видами довольствия, сегодня эти проблемы решены", — сказал он в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Шойгу, все прибывшие в войска обеспечены положенными видами довольствия, формой одежды, экипировкой, питанием, которое соответствует нормам военнослужащих-контрактников.

Путин: Главные задачи сейчас — это подготовка и экипировка мобилизованных
Путин: Главные задачи сейчас — это подготовка и экипировка мобилизованных

Ранее на том же совещании Шойгу заявил о завершении набора граждан в рамках частичной мобилизации. По его словам, военкоматы набрали 300 тысяч человек и прекратили мобилизационные мероприятия. На обучении, по заявлению главы Минобороны РФ, сейчас находится 218 тысяч человек.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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