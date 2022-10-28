Шойгу: Проблемы с довольствием и снабжением военнослужащих уже решены

На начальном этапе частичной мобилизации действительно были проблемы со снабжением и довольствием призывников, но на сегодняшний день все трудности решены. Соответствующее заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"На начальном этапе были проблемы со снабжением, разными видами довольствия, сегодня эти проблемы решены", — сказал он в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Шойгу, все прибывшие в войска обеспечены положенными видами довольствия, формой одежды, экипировкой, питанием, которое соответствует нормам военнослужащих-контрактников.