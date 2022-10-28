Кличко не исключил "большого блэкаута" в Киеве и проблем с отоплением

В Киеве в результате повреждения энергетической инфраструктуры возможен "большой блэкаут", поэтому бытовые потребители и предприятия должны максимально экономить электроэнергию. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"Есть риск так называемого большого блэкаута, когда недостаток энергии может привести к ещё большим последствиям и ещё большим отключениям", — сказал он в эфире единого телемарафона, трансляцию которого ведут основные телеканалы Украины.

Кличко призвал бизнес "отключить заведения" и рекламу. Он отметил, что экстренные отключения света происходят по всем районам города из-за большого дефицита энергии, который составляет от 20 до 50%, и этот баланс зависит от потребления, пиковых нагрузок. Власти Киева уже сняли с маршрутов много троллейбусов, заменив их автобусами.

Кроме того, руководство украинской столицы рассматривает сценарий отключения отопления. По словам Кличко, это произойдёт при худшем развитии событий. Он отметил, что власти намерены оборудовать в Киеве почти тысячу пунктов обогрева.