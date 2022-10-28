Кличко не исключил "большого блэкаута" в Киеве и проблем с отоплением
В Киеве в результате повреждения энергетической инфраструктуры возможен "большой блэкаут", поэтому бытовые потребители и предприятия должны максимально экономить электроэнергию. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"Есть риск так называемого большого блэкаута, когда недостаток энергии может привести к ещё большим последствиям и ещё большим отключениям", — сказал он в эфире единого телемарафона, трансляцию которого ведут основные телеканалы Украины.
Кличко призвал бизнес "отключить заведения" и рекламу. Он отметил, что экстренные отключения света происходят по всем районам города из-за большого дефицита энергии, который составляет от 20 до 50%, и этот баланс зависит от потребления, пиковых нагрузок. Власти Киева уже сняли с маршрутов много троллейбусов, заменив их автобусами.
Кроме того, руководство украинской столицы рассматривает сценарий отключения отопления. По словам Кличко, это произойдёт при худшем развитии событий. Он отметил, что власти намерены оборудовать в Киеве почти тысячу пунктов обогрева.
Буквально накануне в Киеве сообщили о поражении крупного энергетического объекта, что привело к значительному дефициту электроэнергии в центральной части Украины и экстренным отключениям света. По данным местного энергохолдинга, более миллиона жителей Киева остались без электричества вечером 27 октября.
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