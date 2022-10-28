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28 октября, 17:17

Валдайское выступление Путина сравнили по статусу с его Мюнхенской речью

Депутат Ревенко: Путин от лица "низов" предложил философию нового миропорядка

<p>Владимир Путин на XIX заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" 27 октября. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/69695/photos/69297" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a> </p>

Владимир Путин на XIX заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" 27 октября. Фото © Kremlin.ru

Выступление президента России Владимира Путина 27 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" сопоставимо с его знаменитой Мюнхенской речью 2007 года, потому что вчера российский лидер предложил, по сути дела, философию нового миропорядка. Такую точку зрения в беседе с Лайфом озвучил замруководителя фракции "Единая Россия", депутат Госдумы Евгений Ревенко.

Он напомнил, что в своём выступлении президент отметил, что мы стоим на историческом рубеже, а впереди у нас — самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие с момента окончания Второй мировой. Запад, со слов Путина, больше не способен единолично управлять человечеством, а большинство народов мира уже не хочет с этим мириться. "В этом есть главное противоречие новой эпохи. Говоря словами классика, ситуация в известной степени революционная: верхи не могут, а низы не хотят", — отметил Путин.

Путин ответил, кто ему ближе — "верхи" или "низы"

Путин ответил, кто ему ближе — "верхи" или "низы"

"Я бы определил эту цитату как основополагающую и главную в выступлении президента. Россия, по сути дела, стала одним из лидеров движения к многополярному мироустройству. Мы из лагеря как раз тех самых, где низы не хотят. И президент, когда говорил, что он из низов, он говорил о том, что хорошо очень чувствует простых людей не только в России, но из многих-многих стран мира", рассуждает собеседник Лайфа.

Ревенко уверен, что "тектоническое движение" и трансформация международных отношений, которые мы сейчас наблюдаем, неизбежно приведут нас к глобальным переменам. В своей валдайской речи Путин задал вектор этому процессу и прямо сказал Западу, что единоличной власти в мире у них больше не будет, мы не позволим никому диктовать России и другим народам мира свою волю.

"Философия нового миропорядка говорит о том, что мир действительно не может быть больше однополярным. Шампанское, которое пили страны условного Запада, когда праздновали победу в холодной войне, закончилось. Поток пересох. Странам Запада пора отрезветь, оглянуться и понять, что мир с того самого 1991 года, когда разразилась одна из самых серьёзных геополитических катастроф, а именно распад Советского Союза, изменился, это время безвозвратно ушло", резюмировал он.

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Почему западные СМИ разделились на два лагеря после речи Путина на Валдае

Напомним, в ходе дискуссии Владимир Путин указал на то, что Запад рано или поздно поймёт необходимость равноправного разговора с Москвой и другими новыми центрами многополярного мироустройства. Глава государства также заметил, что предлагаемый Западом "порядок" позволяет ему жить без всяких правил. По словам президента, совсем неясно, кем были придуманы и на чём основаны западные "правила".

Ольга Годуненко

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