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Почему западные СМИ разделились на два лагеря после речи Путина на Валдае

Какие сигналы отправил Западу Владимир Путин, выступая на Валдайском форуме 27 октября 2022 года.

28 октября, 15:49
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Пока мировые аналитические центры анализируют антиглобалистскую речь Владимира Путина, выступившего на полях Валдайского клуба, и формируют новые тезисы для ответа, западные СМИ работают по старым акцентам. Буквально, не замечая новых ключевых и революционных заявлений российского президента.

Два Запада

Есть как минимум два Запада, — заметило большинство американских и европейских изданий. — Это Запад "традиционных, в основном христианских ценностей", к которым россияне чувствуют родство. Другой Запад — "агрессивный, космополитический, неоколониальный, действующий как оружие неолиберальной элиты" и пытающийся навязать всем остальным свои "довольно странные" ценности в виде "десятков полов" и "гей-парадов".

Слова Владимира Путина о том, что "Россия сражается с "западными элитами", а не с самим Западом", направлены ​​больше на то, чтобы привлечь на свою сторону политических консерваторов за границей, чем его собственных граждан, утверждает команда из пяти авторов в заметке New York Times. Они отмечают, что даже в стане демократов накануне выборов пытаются дистанцироваться от военной тематики на Украине, а какая ревизия предстоит США в случае прихода победы республиканцев в ходе выборов в Конгресс, никто даже не берётся прогнозировать.

Они также обвиняют российского президента в желании извлечь выгоду из внутриполитического противостояния западных элит. Это якобы нужно Путину, чтобы удержать четыре новых региона бывшей Украины, которые вошли в состав России.

При этом консервативную повестку и риски ядерной войны восприняли на Западе все политики и издания правого толка. Обозреватель британской газеты Daily Mail Крис Плезанс пишет, что "хотя местами создавалось впечатление, что Путин предлагает оливковую ветвь мира: в частности, он заявил, что Россия "не враг Запада" и лишь отстаивает "право на свободное развитие". Он явственно дал понять, что любые переговоры о "новом порядке" будут проходить на условиях Москвы".

Член Палаты представителей Конгресса США и республиканец Пол Госар пригласил президента России Владимира Путина и его украинского коллегу Владимира Зеленского на переговоры в Феникс, штат Аризона. Письмо, адресованное лидерам двух стран, конгрессмен опубликовал на своём официальном сайте. В нём указаны адреса посольств РФ и Украины в Вашингтоне.

Как на Западе восприняли многополярность

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Слишком сжато передают западные журналисты нюансы речи Путина и её новые повороты. Например, фразу президента о "неизбежном формировании новых международных финансовых платформ", что, по сути, означает крах ФРС, не заметили. Взяли лишь слова о том, что "Запад будет вынужден вовлечь Россию и другие мировые державы в переговоры о будущем мировом порядке".

Россия считает неизбежным формирование новых международных финансовых платформ, в том числе в целях международных расчётов. Такие платформы должны находиться вне национальных юрисдикций, быть безопасными, деполитизированными, автоматизированными и не зависеть от какого-либо единого центра управления

Владимир Путин

Президент России

<p><strong style="font-weight: bold;">Россия считает неизбежным формирование новых международных финансовых платформ, в том числе в целях международных расчётов. Такие платформы должны находиться вне национальных юрисдикций, быть безопасными, деполитизированными, автоматизированными и не зависеть от какого-либо единого центра управления</strong></p>
<p><strong style="font-weight: bold;">Россия считает неизбежным формирование новых международных финансовых платформ, в том числе в целях международных расчётов. Такие платформы должны находиться вне национальных юрисдикций, быть безопасными, деполитизированными, автоматизированными и не зависеть от какого-либо единого центра управления</strong></p>

Это подрыв статуса ФРС с 1913 года и Бреттон-Вудской системы образца 1944 и 1976 годов. Путин переворачивает стол с фигурами на доске, объявив о присоединении России к переформатированию мира, где Европа — лишь периферия Евразии, а Россия — её центр, — отмечает экс-депутат Госдумы и политический аналитик Елена Панина. Это заявка России на лидерство в новом формирующемся антиколониальном движении. Эта коалиция и сформирует мир в XXI веке.

Путин требует от США уважать "многополярный" мир и призвать Украину к миру, заявили в публикации The Washington Post сразу после выступления главы России. Ожидаемо перевернув слова президента, что "Запад теряет своё господство и быстро становится меньшинством на мировой арене", "глубокой изоляцией России".

Они приводят в пример Генеральную Ассамблею ООН, которая проголосовала за непризнание новых регионов России и призвала Москву изменить курс. Напомним: 143 страны против пяти при 35 воздержавшихся. Четырьмя странами, поддержавшими Россию, были Белоруссия, Никарагуа, Северная Корея и Сирия. А 35 воздержавшихся — остальные страны, среди них Индия и Китай, которые составляют добрую половину человечества по численности и экономическому потенциалу.

Более того, выступление президента России Владимира Путина авторы агентства Bloomberg называют длительным и бессвязанным: ломаются перед пазлом, где нужно соединить многополярность, традиционные ценности и отказаться от ЛГБТ.

В бессвязной речи и дискуссии, которая длилась более трёх с половиной часов, Путин сказал, что Россия выступает за "многополярность" и "традиционные ценности", которые, по его словам, разделяет большая часть мира, в отличие от либеральных взглядов на такие вопросы, как однополые отношения, — пишет Bloomberg.

В речи Путина увидели сигнал Западу о новом мировом порядке

В речи Путина увидели сигнал Западу о новом мировом порядке

Ядерное оружие, "грязная бомба", опасное десятилетие

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Заявление Владимира Путина о подготовке Киева "грязной бомбы" и опровержение его слов стало ещё одним обязательным элементом программы практически каждого издания. При этом большинство медиа приводит слова президента, где он объясняет, что обвинения Запада в том, что Россия готова применить ядерное оружие на территории Украины, "не соответствуют действительности", что это, мол, делается для очернения страны.

Нам не нужен ядерный удар по Украине, — сказал Путин, заявив, что Россия лишь намекнула в ответ на обсуждение США и Европы возможного атомного конфликта. "Никакого смысла, ни военного, ни политического".

Bloomberg предпочёл отреагировать словами Джо Байдена, который в очередной раз усомнился в искренности намерений главы Кремля не применять ядерную бомбу на Украине, а по сути — на своей территории.

Если у него нет никаких намерений, почему он продолжает об этом говорить? — ответил Байден после того, как его спросили, верит ли он опровержениям Путина. Стиль американского президента напоминает всё больше разговор слепого с глухим.

Более внимательно к тезисам Владимира Путина отнеслась газета Le Monde, выделив его слова о "самом опасном десятилетии" и, похоже, став единственным проправительственным изданием, которое сохранило слова президента, напомнившего Западу: "Единственная страна в мире, которая применила ядерное оружие против неядерного государства, — это США".

В США умоляют Байдена начать переговоры с Россией после речи Путина

В США умоляют Байдена начать переговоры с Россией после речи Путина

Британская The Guardian не прошла мимо критики экс-премьера Лиз Трасс, которая в ходе предвыборной программы заявляла, что готова использовать такое оружие. "Да Путин просто издевается над Трасс и анонсирует опасное десятилетие", — пишет The Times, а её читатели в комментариях соглашаются со "странной девушкой".

Ну, допустим, она там ляпнула, девушка, кажется, немножко не в своём уме", — цитируют издания российского президента.

Слова Путина о том, что "мы стоим на историческом рубеже: впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и в то же время важное десятилетие после окончания Второй мировой войны", большинство из них также не комментируют, а знакомят читателей как с прогнозом.

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Фото © LIFE

Почему западные СМИ сделали вид, что не понимают, о чём говорит Путин?

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"Сумасшествие налицо": Британцы признали правдивость слов Путина о невменяемости Трасс

"Сумасшествие налицо": Британцы признали правдивость слов Путина о невменяемости Трасс

Авторы
Елена Ладилова
Елена Ладилова

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