Кличко заявил, что Киев получил новые системы ПВО
Киев получил новые системы противовоздушной обороны. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"Новое оборудование противовоздушной обороны уже поступило в столицу. Воздух будет более защищённым. Надеемся, что атак и провокаций с дронами-камикадзе уже не будет происходить", — сказал он.
Ранее в Пентагоне рассказали, что входит в новый пакет помощи Киеву на $275 миллионов. Так, в него включили ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS, 500 снарядов высокоточной управляемой артиллерии, 125 броневиков HUMVEE и другое вооружение.
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