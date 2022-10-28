НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 октября, 17:33

Кличко заявил, что Киев получил новые системы ПВО

Киев получил новые системы противовоздушной обороны. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"Новое оборудование противовоздушной обороны уже поступило в столицу. Воздух будет более защищённым. Надеемся, что атак и провокаций с дронами-камикадзе уже не будет происходить", — сказал он.

В Киеве введут экстренные ограничения электроснабжения из-за повреждений в энергосистеме

В Киеве введут экстренные ограничения электроснабжения из-за повреждений в энергосистеме

Ранее в Пентагоне рассказали, что входит в новый пакет помощи Киеву на $275 миллионов. Так, в него включили ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS, 500 снарядов высокоточной управляемой артиллерии, 125 броневиков HUMVEE и другое вооружение.

Обложка ©

Getty Images / STR / NurPhoto

Варвара Романова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров