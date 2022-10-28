В Пентагоне рассказали, что входит в новый пакет помощи Киеву на $275 миллионов
Пентагон выделит Киеву новый пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов. Соответствующее заявление сделала заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх.
"Министерство объявляет о выделении 24-го транша помощи в области безопасности на сумму 275 миллионов долларов Украине для обеспечения потребностей в сфере обороны", — сказала она в ходе брифинга.
По словам представителя Пентагона, в новый пакет помощи, в частности, вошли ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS, 500 снарядов высокоточной управляемой артиллерии, 125 броневиков HUMVEE, стрелковое вооружение и боеприпасы к нему, а также четыре спутниковых антенны для связи. Кроме того, США вскоре завершат подготовку украинских бойцов для использования систем ПВО NASAMS, добавила Сингх.
А ранее Дональд Джон Трамп, старший сын бывшего президента США Дональда Трампа, разместил в "Телеграме" мем с издёвкой в адрес президента Украины Владимира Зеленского за способность выпрашивать деньги.
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