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28 октября, 16:23

В Пентагоне рассказали, что входит в новый пакет помощи Киеву на $275 миллионов

Пентагон выделит Киеву новый пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов. Соответствующее заявление сделала заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх.

"Министерство объявляет о выделении 24-го транша помощи в области безопасности на сумму 275 миллионов долларов Украине для обеспечения потребностей в сфере обороны", — сказала она в ходе брифинга.

По словам представителя Пентагона, в новый пакет помощи, в частности, вошли ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS, 500 снарядов высокоточной управляемой артиллерии, 125 броневиков HUMVEE, стрелковое вооружение и боеприпасы к нему, а также четыре спутниковых антенны для связи. Кроме того, США вскоре завершат подготовку украинских бойцов для использования систем ПВО NASAMS, добавила Сингх.

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Getty Images / Hisham Ibrahim

Наталья Исакова

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