В Пентагоне рассказали, что входит в новый пакет помощи Киеву на $275 миллионов

"Министерство объявляет о выделении 24-го транша помощи в области безопасности на сумму 275 миллионов долларов Украине для обеспечения потребностей в сфере обороны", — сказала она в ходе брифинга.

По словам представителя Пентагона, в новый пакет помощи, в частности, вошли ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS, 500 снарядов высокоточной управляемой артиллерии, 125 броневиков HUMVEE, стрелковое вооружение и боеприпасы к нему, а также четыре спутниковых антенны для связи. Кроме того, США вскоре завершат подготовку украинских бойцов для использования систем ПВО NASAMS, добавила Сингх.