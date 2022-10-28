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28 октября, 16:14

The Telegraph: В Британии интерес подростков к смене пола объяснили переходным возрастом

Британские медики призвали подростов не спешить со сменой пола. Специалисты считают, что в большинстве случаев заинтересованность данными вопросами у молодых людей может объясняться переходным возрастом, сообщает газета The Telegraph.

В связи с этим эксперты Национальной службы здравоохранения Соединённого Королевства призвали умерить агитацию и поощрение изменения имени и местоимений, а также использование гормональных препаратов, которыми блокируется половое созревание детей.

В перспективе обязательным условием для смены пола станет диагноз "гендерная дисфория", он будет поставлен только при полной уверенности в том, что подросток осознаёт все последствия принимаемого им решения. Подобные изменения в британском здравоохранении назрели на фоне резкого роста обращений в службу гендерной идентичности. К примеру, в 2021–2022 годах доля направлений составила 8,7 на 100 тысяч человек в год. Для сравнения: в 2020–2021 годах этот показатель был вдове меньше.

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Unsplash

Наталья Исакова

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