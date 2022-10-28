The Telegraph: В Британии интерес подростков к смене пола объяснили переходным возрастом
Британские медики призвали подростов не спешить со сменой пола. Специалисты считают, что в большинстве случаев заинтересованность данными вопросами у молодых людей может объясняться переходным возрастом, сообщает газета The Telegraph.
В связи с этим эксперты Национальной службы здравоохранения Соединённого Королевства призвали умерить агитацию и поощрение изменения имени и местоимений, а также использование гормональных препаратов, которыми блокируется половое созревание детей.
В перспективе обязательным условием для смены пола станет диагноз "гендерная дисфория", он будет поставлен только при полной уверенности в том, что подросток осознаёт все последствия принимаемого им решения. Подобные изменения в британском здравоохранении назрели на фоне резкого роста обращений в службу гендерной идентичности. К примеру, в 2021–2022 годах доля направлений составила 8,7 на 100 тысяч человек в год. Для сравнения: в 2020–2021 годах этот показатель был вдове меньше.
Ранее Лайф рассказывал, что украинский лидер Владимир Зеленский ответил на петицию по легализации однополых браков. Его реакцией стало цитирование статьи конституции, согласно которой "брак основывается на согласии женщины и мужчины".
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