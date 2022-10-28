The Telegraph: В Британии интерес подростков к смене пола объяснили переходным возрастом

В перспективе обязательным условием для смены пола станет диагноз "гендерная дисфория", он будет поставлен только при полной уверенности в том, что подросток осознаёт все последствия принимаемого им решения. Подобные изменения в британском здравоохранении назрели на фоне резкого роста обращений в службу гендерной идентичности. К примеру, в 2021–2022 годах доля направлений составила 8,7 на 100 тысяч человек в год. Для сравнения: в 2020–2021 годах этот показатель был вдове меньше.