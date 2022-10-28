Нелли Уварова резко сменила имидж ради роли в четвёртом сезоне "Содержанок"

К касту четвёртого сезона сериала "Содержанки" присоединилась актриса Нелли Уварова. При этом звезда "Не родись красивой" сыграла неожиданно дерзкую героиню Илону, ради чего сильно изменила имидж. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

"Мою героиню зовут Илона, к ней можно применить много эпитетов, большая часть из которых будет нелицеприятной, однако с актёрской точки зрения работать с таким персонажем интересно. Это далёкий от меня, но очень манкий образ", — поделилась актриса.

В новой роли Уварова носит удлинённое каре цвета холодный блонд и яркий макияж. Она рассказала, что ей нравится такой образ, однако в реальной жизни не собирается его придерживаться. Съёмки сериала проходили в Санкт-Петербурге. Уварова рассказала, что провела там 15 съёмочных дней, чему была очень рада, несмотря на разлуку с семьёй.

"Технически мне, конечно, удобнее было бы работать в Москве, где у меня дети. Однако с творческой точки зрения лучше уезжать в другой город. Здесь у меня есть возможность не разрываться между домом и работой, а целиком посвятить себя съёмкам", — рассказала Уварова.

"Содержанки" — это сериал о светской Москве производства онлайн-кинотеатра START. На данный момент вышло три сезона, каждый из которых снимали разные режиссёры: Константин Богомолов, Дарья Жук и Юрий Мороз.