"Ъ": Рухнувшим на дом в Иркутске Су-30 никто не управлял

Упавшим на двухэтажный жилой дом в Иркутске истребителем Су-30 в момент крушения никто не управлял. Такую версию озвучила газета "Коммерсант". По мнению её экспертов, причиной одновременного обморока пилотов могло стать отравление азотом, которым могли по ошибке быть заполнены баллоны их кислородно-дыхательной аппаратуры.

"По данным специалистов, начиная с высоты примерно в пять тысяч метров в дыхательные маски лётчиков совместно с забортным воздухом начинает подаваться кислород из баллонов. Заместивший его в данном случае азот, по мнению экспертов, мог вызвать гибель экипажа", — говорится в публикации.

Издание озвучивает версию, что азот мог остаться в системе после её проверки на прочность и герметичность под повышенным давлением.