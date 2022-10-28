Педиатр Жумязова назвала оптимальный возраст ребёнка для первого похода в баню

Детям банные процедуры разрешены только с трёхлетнего возраста, именно тогда их организм более-менее готов к резким температурным перепадам. Об этом Лайфу рассказала врач-педиатр, заместитель главного врача по педиатрии медицинского центра "Андреевские больницы — Неболит" Ирина Жумязова.

"Знакомство малыша с баней желательно начинать постепенно, не торопясь, не пугая ребёнка. Пусть малыш берёт с собой любимые игрушки, машинки, куклы, вместе с мамой и папой купается и закаляется", — отметила специалист в беседе с Лайфом.

При этом парилка для детей не означает, что трёхгодовалому ребёнку можно лежать, к примеру, целый час на полке при 90 градусов тепла. Температурный режим в бане, по словам врача, должен быть не выше 50 градусов, а пребывание малышей в парной ограничивается одной – тремя минутами. После парилки дети должны принять тёплый душ, а вот холодные бассейны и снежные сугробы категорически запрещаются.

Если у ребёнка отсутствуют проблемы со здоровьем, в том числе у него нет хронических недугов, пороков развития сердца, почек, кишечника, головного мозга, нет заболеваний кожи, а также онкологии, то посещение бани благотворно скажется на его физическом и психоэмоциональном состоянии, резюмировала собеседница Лайфа.