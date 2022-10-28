Кардиолог объяснила разницу между гипертонией и гипотонией

Гипертония, в отличие от гипотонии, намного опаснее и может привести к инсультам и инфарктам. Об этом рассказала главный научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории эпидемиологии неинфекционных заболеваний центра Алмазова Оксана Ротарь.

Специалист отметила, что гипотония опасна в более старшем возрасте. Пожилые люди сталкиваются с ней из-за неправильной работы сосудов.

"В результате, когда человек, например, встаёт, сосуды не группируются, не поддерживают давление, и оно падает. Тогда есть вероятность падения, травматизма", — заявила Ротарь в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Она также сказала, что с возрастом гипотония может перетечь в гипертонию. У человека повышается давление относительно его предыдущего уровня. Тогда ему выписывают таблетки.

"Чаще всего это женщины, которые подходят к возрасту менопаузы. Менопауза ухудшает самочувствие, повышается давление и, представляете, у 50% женщин не распознают гипертонию, потому что считается, что они плохо себя чувствуют из-за климакса", — добавила эксперт.