Участники акции "Мы вместе. Дети" отправили свыше 270 тысяч писем участникам СВО

Участники акции "Мы вместе. Дети" отправили свыше 270 тысяч писем российским бойцам, которые участвуют в спецоперации на Украине. Об этом сообщил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

"Уже более 270 тысяч писем участники "Мы вместе. Дети" направили бойцам на передовую. Я знаю, что у многих ребят на передовой эти письма хранятся в нагрудном кармане. Или очень часто висят рядом со спальным местом просто как напоминание, за что сегодня ребята воюют, кого защищают", — сообщил он в ходе общения с журналистами в международном детском центре "Артек".