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28 октября, 15:31

Участники акции "Мы вместе. Дети" отправили свыше 270 тысяч писем участникам СВО

Участники акции "Мы вместе. Дети" отправили свыше 270 тысяч писем российским бойцам, которые участвуют в спецоперации на Украине. Об этом сообщил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

"Уже более 270 тысяч писем участники "Мы вместе. Дети" направили бойцам на передовую. Я знаю, что у многих ребят на передовой эти письма хранятся в нагрудном кармане. Или очень часто висят рядом со спальным местом просто как напоминание, за что сегодня ребята воюют, кого защищают", — сообщил он в ходе общения с журналистами в международном детском центре "Артек".

Кириенко также отметил, что Народный фронт и штабы "Мы вместе" уже доставили в зону боевых действий свыше 100 тысяч обращений.

Кот с позывным Кися отправился в зону СВО вместе с хозяином-добровольцем

Кот с позывным Кися отправился в зону СВО вместе с хозяином-добровольцем

Ранее Лайф уже писал, что в рамках акции #МЫВМЕСТЕ дети пишут "Добрые письма" для участников спецоперации. В созданных собственными руками открытках они пишут слова благодарности всем мобилизованным, которые не побоялись встать на защиту Родины.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

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