ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 октября 2022, 15:31

Участники акции "Мы вместе. Дети" отправили свыше 270 тысяч писем участникам СВО

Участники акции "Мы вместе. Дети" отправили свыше 270 тысяч писем российским бойцам, которые участвуют в спецоперации на Украине. Об этом сообщил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

"Уже более 270 тысяч писем участники "Мы вместе. Дети" направили бойцам на передовую. Я знаю, что у многих ребят на передовой эти письма хранятся в нагрудном кармане. Или очень часто висят рядом со спальным местом просто как напоминание, за что сегодня ребята воюют, кого защищают", — сообщил он в ходе общения с журналистами в международном детском центре "Артек".

Кириенко также отметил, что Народный фронт и штабы "Мы вместе" уже доставили в зону боевых действий свыше 100 тысяч обращений.

Кот с позывным Кися отправился в зону СВО вместе с хозяином-добровольцем
Кот с позывным Кися отправился в зону СВО вместе с хозяином-добровольцем

Ранее Лайф уже писал, что в рамках акции #МЫВМЕСТЕ дети пишут "Добрые письма" для участников спецоперации. В созданных собственными руками открытках они пишут слова благодарности всем мобилизованным, которые не побоялись встать на защиту Родины.

BannerImage

Shutterstock

Никита Осипов
  • Новости
  • Сергей Кириенко
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar