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28 октября, 15:26

Московским водителям посоветовали "переобуться" уже сейчас, не дожидаясь первого гололёда

ЦОДД советует московским автомобилистам сменить летнюю резину и заполнить баки незамерзайкой

Московским автомобилистам рекомендовали сменить летнюю резину на зимнюю, не дожидаясь первого гололёда, а также заполнить бак незамерзайкой. Предупреждение опубликовано в официальном телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

"На следующей неделе может похолодать — ЦОДД и ГИБДД рекомендуют поменять резину заранее. Летняя резина жёстче зимней. Когда температура опускается, шины твердеют и перестают обеспечивать хорошее сцепление с дорогой. Это может привести к заносу и аварии", — напомнили в Дептрансе.

Также там дали ещё несколько советов водителям:

  • меняйте резину на зимнюю, когда температура воздуха доходит до +5 – +7 °С;
  • заполните бак "незамерзайкой";
  • проверьте износ шин — высота протектора должна быть не меньше 4 мм;
  • отбалансируйте колёса;
  • соблюдайте скоростной режим и держите дистанцию.
Автоэксперт рассказал, что будет с ценами на зимние шины

Автоэксперт рассказал, что будет с ценами на зимние шины

В зимний период машина эксплуатируется в более суровых условиях — это связано с гололёдом, морозами, резкими перепадами температур, сугробами, а также реагентами. Ранее Лайф публиковал чек-лист по подготовке авто к холодам: что нужно сделать, кроме замены резины.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова

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