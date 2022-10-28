Московским водителям посоветовали "переобуться" уже сейчас, не дожидаясь первого гололёда
ЦОДД советует московским автомобилистам сменить летнюю резину и заполнить баки незамерзайкой
Московским автомобилистам рекомендовали сменить летнюю резину на зимнюю, не дожидаясь первого гололёда, а также заполнить бак незамерзайкой. Предупреждение опубликовано в официальном телеграм-канале столичного Департамента транспорта.
"На следующей неделе может похолодать — ЦОДД и ГИБДД рекомендуют поменять резину заранее. Летняя резина жёстче зимней. Когда температура опускается, шины твердеют и перестают обеспечивать хорошее сцепление с дорогой. Это может привести к заносу и аварии", — напомнили в Дептрансе.
Также там дали ещё несколько советов водителям:
- меняйте резину на зимнюю, когда температура воздуха доходит до +5 – +7 °С;
- заполните бак "незамерзайкой";
- проверьте износ шин — высота протектора должна быть не меньше 4 мм;
- отбалансируйте колёса;
- соблюдайте скоростной режим и держите дистанцию.
В зимний период машина эксплуатируется в более суровых условиях — это связано с гололёдом, морозами, резкими перепадами температур, сугробами, а также реагентами. Ранее Лайф публиковал чек-лист по подготовке авто к холодам: что нужно сделать, кроме замены резины.
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