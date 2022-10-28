Московским водителям посоветовали "переобуться" уже сейчас, не дожидаясь первого гололёда

Московским автомобилистам рекомендовали сменить летнюю резину на зимнюю, не дожидаясь первого гололёда, а также заполнить бак незамерзайкой. Предупреждение опубликовано в официальном телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

"На следующей неделе может похолодать — ЦОДД и ГИБДД рекомендуют поменять резину заранее. Летняя резина жёстче зимней. Когда температура опускается, шины твердеют и перестают обеспечивать хорошее сцепление с дорогой. Это может привести к заносу и аварии", — напомнили в Дептрансе.

Также там дали ещё несколько советов водителям: меняйте резину на зимнюю, когда температура воздуха доходит до +5 – +7 °С;

заполните бак "незамерзайкой";

проверьте износ шин — высота протектора должна быть не меньше 4 мм;

отбалансируйте колёса;

соблюдайте скоростной режим и держите дистанцию.