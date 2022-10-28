На полигоне в Крыму погибла глава симферопольского подразделения "Россия сегодня" Бабаева

Руководитель регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Светлана Бабаева погибла в результате несчастного случая. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу медиахолдинга.

Трагедия произошла на учебно-тренировочном полигоне в Крыму, где журналистка занималась военно-спортивной стрельбой. Как рассказал генеральный директор "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, журналистка получила смертельное ранение шальной пулей.

"Профессионал высшей пробы с яркой журналистской биографией. Теплейший человек, остро болевший за Россию. Рвалась "за ленточку", желая поддержать наших героев. Шальная пуля..." — приводит пресс-служба медиахолдинга слова Киселёва.