Эксперт Ампелонский рассказал, как распознать дипфейки

Заместитель председателя правления Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Вадим Ампелонский в беседе с Лайфом рассказал, как распознать дипфейки. По его словам, о подделке говорят, в частности, неровное движение, перемена освещения в соседних кадрах, отличия в оттенках кожи. Кроме того, человек на видео может странно и противоестественно моргать или улыбаться, а речь — не совпадать с движением губ.

"Также существуют уникальные антифейковые технологии. Ещё один способ борьбы с дипфейками — это использовать программу, которая вставляет специальные цифровые артефакты, маскирующие группы пикселей, и по ним ориентируется программа по распознаванию лиц. Этот приём замедляет работу алгоритмов машинного обучения, в результате качество подделки становится более низким, его можно распознать", — подчеркнул Ампелонский.

Защититься от дипфейков, по мнению эксперта, поможет повышение медиаграмотности. Важно знать, как работает эта технология, стоит поговорить об этом с детьми, близкими и коллегами.

"Дипфейк — это технология синтеза изображения, движения, голоса и так далее с помощью использования искусственного интеллекта и машинного обучения. Сложный способ, но тем не менее он работает таким образом, что зритель видео не может отличить, находится перед ним на экране реальный человек либо это изображение, которое синтезировано вот таким способом", — напомнил эксперт.

Специалист обратил внимание на то, что очень часто подобные технологии используются для того, чтобы испортить репутацию известных лиц. Злоумышленники в таком случае могут прибегнуть к шантажу, вымогательству и мошенничеству и способны ввести людей в заблуждение.