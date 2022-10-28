Канада расширила санкции против России

Канада внесла в санкционный список ещё 35 россиян, в том числе руководителей "Газпрома", а также шесть энергетических компаний РФ. Такое заявление сделал премьер страны Джастин Трюдо, не назвав при этом конкретные имена и названия организаций.

"Сегодня мы добавляем в этот список ещё 35 человек, в том числе влиятельных руководителей государственной энергетической компании "Газпром", и вводим санкции в отношении шести компаний энергетического сектора", — сообщил он в ходе выступления перед членами канадско-украинского сообщества в Виннипеге.