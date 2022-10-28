Канада расширила санкции против России
Канада ввела санкции против ещё 35 россиян и шести энергетических компаний РФ
Канада внесла в санкционный список ещё 35 россиян, в том числе руководителей "Газпрома", а также шесть энергетических компаний РФ. Такое заявление сделал премьер страны Джастин Трюдо, не назвав при этом конкретные имена и названия организаций.
"Сегодня мы добавляем в этот список ещё 35 человек, в том числе влиятельных руководителей государственной энергетической компании "Газпром", и вводим санкции в отношении шести компаний энергетического сектора", — сообщил он в ходе выступления перед членами канадско-украинского сообщества в Виннипеге.
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Ранее стало известно, что Канада ввела дополнительные санкции против ряда граждан России и официальных российских СМИ. Так, под ограничения подпали актёры Сергей Безруков, Владимир Машков, Дмитрий Певцов, а также спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, помощник президента РФ Владимир Мединский и другие. Кроме того, санкции коснулись телеканала "Звезда".
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