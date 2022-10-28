В Новосибирске уборщица нашла сумку с 7 миллионами рублей, и теперь ей грозит срок

В Новосибирске уборщице грозит тюремный срок: её обвиняют в том, что она нашла семь миллионов рублей и отказалась возвращать их владельцу. При этом, по словам самой 44-летней уроженки Киргизии, никаких денег она не присваивала, а в сумке, где и должны были быть богатства, она обнаружила только наволочки, маску и флешку.

Как сообщает kp.ru, женщина работает в местной гостинице. Сумку она нашла и забрала рано утром, когда шла на работу мимо бизнес-центра "Речной вокзал". Позже её нашли полицейские благодаря записям с камер видеонаблюдения. А сами средства принадлежали одному из местных предпринимателей. Он утверждает, что приехал в ресторан накануне сделки, перебрал с алкоголем и потерял сумку.

"В тот вечер я отдыхал в ресторане. Мы с друзьями долго сидели, а потом каждый вызвал себе такси. Я вроде уезжал одним из последних, сумку оставил на тротуаре у ограждения. Я был пьян", — рассказал бизнесмен изданию.

Он добавил, что часть денег принадлежала ему, а другую он занял в банке. Пропажа такой крупной суммы сломала все планы предпринимателя. Ему даже пришлось подать на банкротство. Сама женщина до сих пор не признаёт вину. Она находится в СИЗО с ноября прошлого года.

"Прокурор утвердил обвинительное заключение по статье о краже в особо крупном размере", — приводит издание комментарий прокуратуры.

С иностранки будет трудно взыскать ущерб, поскольку она является гражданкой Киргизии. В России у неё нет даже прописки. Если она так и не признается в краже, ей может грозить до десяти лет лишения свободы.