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28 октября, 15:46

Обстрел ВСУ превратил НИИ математики в Донецке в руины, но сотрудников спасла удалёнка

<p>Здание НИИ в центре Донецка, обстрелянное украинскими силовиками 28 октября. Фото © LIFE </p>

Здание НИИ в центре Донецка, обстрелянное украинскими силовиками 28 октября. Фото © LIFE

Украинские силовики уже во второй раз обстреляли НИИ прикладной математики, который находится в центре Донецка. В распоряжении Лайфа оказались кадры, снятые очевидцами на месте обстрела. Здание получило значительные повреждения, оконные рамы оказались вырваны с корнем на нескольких этажах, местами произошло обрушение фрагментов стен, а в полу одного из кабинетов зияет дыра с "видом" на комнату этажом ниже. Видео с места в нашу редакцию прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS).

Видео изнутри НИИ прикладной математики после массированного обстрела ВСУ © LIFE

В некоторых помещениях после обстрела оказалась перевёрнута мебель, в том числе достаточно массивный шкаф. Все поверхности сейчас покрыты строительной пылью. Огонь вёлся из реактивной системы залпового огня, но какой именно, пока не известно — нужна судебно-баллистическая экспертиза.

Сложно представить, сколько сотрудников НИИ могли пострадать в результате массивного обстрела. Коллектив спасла удалёнка.

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Ранее Лайф сообщал, что в Кировском районе Донецка под обстрел ВСУ попала съёмочная группа RT. К счастью, обошлось без пострадавших.

Марина Калегина

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