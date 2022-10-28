Обстрел ВСУ превратил НИИ математики в Донецке в руины, но сотрудников спасла удалёнка

Украинские силовики уже во второй раз обстреляли НИИ прикладной математики, который находится в центре Донецка. В распоряжении Лайфа оказались кадры, снятые очевидцами на месте обстрела. Здание получило значительные повреждения, оконные рамы оказались вырваны с корнем на нескольких этажах, местами произошло обрушение фрагментов стен, а в полу одного из кабинетов зияет дыра с "видом" на комнату этажом ниже. Видео с места в нашу редакцию прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS).