Историк Рогулёв предрёк импичмент Байдену после выборов в Конгресс

В случае если законодательная власть в США перейдёт в руки республиканцев после выборов в Конгресс, мировая ситуация может измениться. Так считает директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта Юрий Рогулёв. По его мнению, республиканцы могут инициировать импичмент президенту Джо Байдену, если сумеют добиться большинства в обеих палатах Конгресса.

"Также не вызывает сомнений, что в этом случае они начнут расследование сомнительных дел его сына Хантера, которого подозревают в коррупционных связях на Украине и с китайскими компаниями", — рассказал Рогулёв в беседе с kp.ru.

Он отметил, что предсказывать итоги выборов — дело неблагодарное. Сейчас обе палаты Парламента США и Белый дом контролируют демократы. Отсюда и поддержка всех решений президента, в том числе по Украине.

Многие американцы недовольны деятельностью Байдена, считает эксперт. Он утверждает, что это может сыграть на руку республиканцам — у них есть шанс получить большинство в Палате представителей и несколько дополнительных голосов в Сенате.

При этом Рогулёв считает, что при победе республиканцев линия США по Украине вряд ли изменится, поскольку политику расходов на помощь другим странам контролируют обе партии. Однако они могут попытаться ограничить эти траты, если ситуация в стране ухудшится, — чтобы решить внутриполитические проблемы.

Специалист также считает, что нет смысла верить высказываниям бывшего американского президента Дональда Трампа. Его заявления о том, что при нём не было бы украинского конфликта, — "пустышка" и популизм. На самом деле ему, как и большинству жителей Штатов, нет дела до Украины.