28 октября отмечается День освобождения Украины от фашистских захватчиков. В связи с этим Лайф пообщался с членом Ассоциации историков Союзного государства, экспертом РВИО Александром Макушкиным, который напомнил о событиях того периода и прокомментировал ситуацию, которая складывается в мире сегодня.

"28 октября 1944 года, 78 лет назад, территория советской Украины была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Война длилась на Украине почти 40 месяцев. Начиная с 22 июня 1941 года, было проведено 15 наступательных операций, борясь за освобождение Украины, погибло более трёх миллионов советских солдат", — сказал он.

За тот период на Украине погибло от восьми до десяти миллионов человек. Но в результате победил общий советский народ, это было коллективное достижение всего СССР. Сегодня в России чтят всех без исключения героев ВОВ, независимо от национальности погибших и выживших, однако в странах Запада и сегодня продолжают поддерживаться неонацистские идеи, несущие угрозу международной безопасности, подчеркнул собеседник Лайфа.

"Сохранение и развитие неонацистских идей на Западе — вот главная угроза международной безопасности. США и их союзники движимы такими же идеями собственной исключительности, собственного превосходства и неполноценности, неразвитости других стран и народов", — уверен Макушкин.

По словам эксперта, нацизм и радикальный национализм являются продуктом именно западного мировоззрения, которое было основано на идее собственной исключительности и неполноценности других народов. Национал-социалистическая идеология фашистской Германии и её сателлитов стала апогеем таких настроений, подчеркнул Макушкин. По этой причине проводилась денацификация советской зоны оккупации, Германии, и то же самое сейчас происходит на Украине в рамках специальной военной операции.

"Мы не пытаемся переписать историю, но в странах постсоветского пространства периодически появляются радикальные националисты, которые ставят в основу своей идеологии дикую пещерную русофобию, пытаясь внести разлад между братскими в прошлом народами большой единой страны", — подчеркнул эксперт.

Кроме того, по словам Макушкина, именно идеология Запада потворствует национализму и неонацизму Украины, а всё для того, чтобы использовать киевский режим в качестве тарана и плацдарма для новых ударов по России. А таковой наша страна стала из-за культурной и исторической незрелости Киева, а также неспособности элиты Незалежной действовать в своих интересах. Теперь же российские военные в рамках спецоперации продолжают дело дедов и прадедов: они освобождают мир от "новой реинкарнации чумы" XX и XXI веков — ультрарадикальной националистической идеологии.

"Всё построено на том, чтобы нанести России и русским максимальный вред. Только спасение от этого марионеточного режима, который несёт российский солдат, способно спасти население Украины и обеспечить украинцам спокойную справедливую жизнь и развитие их территории", — заключил Макушкин.