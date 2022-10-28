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28 октября, 16:21

Свыше 60 тысяч школьников из новых регионов России стали участниками "Большой перемены"

Свыше 60 тысяч школьников из новых регионов РФ, то есть Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, стали участниками конкурса "Большая перемена". Такое заявление сделал первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

"У нас более 60 тысяч ребят из четырёх новых российских регионов участвовало. <…> Часть ребят, поскольку заявки на конкурс подавали ещё в прошлом году, тогда ещё не имели российского гражданства. Поэтому они участвовали в международном треке и там побеждали", — сообщил он в международном детском центре "Артек", где проходит финал состязания.

Победителями конкурса стали 600 школьников, половина из них — ученики 11-х классов, а другие — 9–10-х классов. Причём первые получат по миллиону рублей на образование, а последние — по 200 тысяч рублей.

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Ранее Лайф писал, что утро финалистов "Большой перемены" в детском центре "Артек" началось с зарядки. Специально для ребят её проводили участники социального проекта "Команда звёздный десант", в который входят спортсмены, общественники и актёры.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Никита Осипов
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