Депутаты хотят разрешить родителям быть в больнице с детьми до восьми лет

В Государственную думу внесли законопроект, согласно которому предлагается разрешить родителям с детьми до восьми лет находиться в больнице бесплатно. Соответствующая инициатива поступила от депутатов партии "Новые люди". Стоит отметить, что ранее такое право имели взрослые, чей ребёнок ещё не достиг четырёхлетнего возраста.

"Законопроектом предлагается увеличить этот возраст с четырёх до восьми лет для создания комфортных психологических условий пребывания детей и родителей в стационарах медицинских организаций", — сказано в пояснительной записке к проекту, фрагмент которой цитирует РИА "Новости".

Парламентарии считают, что такая инициатива расширит возможности взрослых, которые при пребывании в стационаре вместе с детьми не будут платить за нахождение там, в том числе за питание и спальное место.