Медведев предложил "дегенератам" из МИД Польши "подтереться своим поганым расчётом"
Медведев поставил на место поляков, требующих возместить военные потери при СССР
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посоветовал требующим от РФ компенсации "военных потерь" представителям польского МИД подтереться "своим поганым расчётом", либо же Москва в ответ может предъявить Варшаве счёт за всё, что сделал для неё Советский Союз.
"На дегенератов из польского МИД, требующих от России компенсации "военных потерь", можно реагировать двояко. Либо подготовить им счёт за всё, что СССР передал Польше в период социализма, а это сотни миллиардов долларов. Либо сказать, чтобы они подтёрлись своим поганым расчётом", — написал Медведев в телеграм-канале, сыронизировав, что из-за санкций туалетная бумага в Евросоюзе сильно подорожала.
Ранее Лайф писал, что Польша намерена потребовать от РФ возместить ущерб, "причинённый СССР". В МИД республики отметили, что соответствующий расчёт подготовят на основе исследований, подобных тем, которые привели к отчёту об ущербе, причинённом Варшаве в результате немецкой агрессии и оккупации во время Второй мировой войны 1939–1945 годов.